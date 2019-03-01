В Москве состоится лекция о кондитерской династии Абрикосовых

В субботу 2 марта на ВДНХ стартует цикл исторических лекций «Поставщики Москвы: история в лицах» - совместный образовательный проект Департамента города Москвы по конкурентной политике и Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей.

Цикл исторических лекций посвящен наследию московского предпринимательства, его безупречной деловой репутации высокому качеству товара.

Руководитель Музея предпринимателей, меценатов и благодетелей Надежда Смирнова обратила внимание, что важной частью деятельности московских промышленников и купечества было меценатство и благотворительность.

«Дореволюционные предприниматели, меценаты и благотворители внесли очень существенный вклад в развитие экономики, промышленности, науки, образования, культуры и социальной инфраструктуры столицы. По Москве большое количество таких проектов, которые действуют до сих пор – Третьяковская галерея, Морозовская больница, это и театры, и огромное количество храмов построенных предпринимателями, та же гостиница «Метрополь», тот же Казанский вокзал», - перечислила она.

Первая лекция приурочена к 195-летию со дня рождения основателя крупнейшей московской кондитерской династии Абрикосовых. Слушатели узнают, как появился первый «киндер-сюрприз», «Мишка на Севере», прославленные абрикосовские конфеты и другие «фишки» абрикосовского кондитерского производства.

Историей становления династии Абрикосовых поделится автор лекции, продолжатель известного рода кондитеров Дмитрий Абрикосов.

«Товарищество «Алексея Ивановича Абрикосова и сыновей», дело которого я продолжаю сегодня, было основано крепостным крестьянином, который прекрасно производил сладкие товары и каждый раз выезжал в Москву для того, чтобы реализовывать то, что произвёл у себя на родине в Пензенской губернии. Это пастила, мармелад, варенье. Его дети, внуки, правнуки, продолжившие его дело, построили огромную фабрику в Москве, самую крупную в России, в Сокольниках, сегодня именуемую кондитерский концерн «Бабаевский», построили фабрику в Крыму, благодаря этому стали поставщиками двора его Императорского Величества в 1899 году», - рассказал он.

Лекция «Абрикосовы – от крепостных крестьян до поставщиков двора Его Величества» пройдет 2 марта в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Начало в 13:00. Стать слушателем цикла лекций может любой желающий. Участие бесплатное по регистрации на сайте НСН.