В Москве составят рейтинг киосков с шаурмой

В российской столице появится рейтинг киосков с шаурмой. Как пишут «Известия», в его основу лягут результатам проверок. Их в торговых точках проводили активисты проекта «Безопасная столица». Они отметили, что с результатами проверок всё заинтересованные могут ознакомиться на сайте проекта.

В октябре сообщалось, что Роспотребнадзор проверил более 250 столичных точек по продаже шаурмы. Тогда абсолютно во всех палатках были выявлены нарушения: отсутствовали документы, нарушались сроки годности и хранения готовой шаурмы и так далее.

Между тем, ранее стало известно, что активисты проекта «Безопасная столица» предлагали разработать для всех торгующих в столице шаурмой киосков единый дизайн. В преддверии чемпионат мира по футболу, матчи которого минувшим летом прошли и в Москве, на соблюдение санитарных норм были проверены все ларьки с шаурмой.