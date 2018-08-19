В Москве со среды заметно похолодает

Начало рабочей недели будет по-летнему комфортным для жителей столицы, но к середине недели в Москве заметно похолодает. Об этом рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам метеорологов, в понедельник и вторник воздух в столице днем будет прогреваться до 24 градусов, при этом станет больше облаков, возможен небольшой дождь. Уже со среды в Москву придут свежие арктические массы, в связи с чем температура понизится на 6-7 градусов.

«К выходным температура опять повысится до +23…+25 °С. Начиная с четверга осадков не прогнозируем», — добавил Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности на 20 августа до «желтого» в связи с высокой вероятностью природных пожаров.