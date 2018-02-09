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Начинается заселение первого дома по программе реновации

9 Февраля 2018 в 14:01
Начинается заселение первого дома по программе реновации

В российской столице сдали первый дом для участников программы реновации. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Он отметил, здание расположено на 5-й Парковой улице. Разрешение на осмотр квартир москвичи получат сегодня, 9 февраля. Заселиться в дом смогут жильцы пятиэтажек на улице Константина Федина, пишет «Русская планета».

Отмечается, что в Москве для расселения более двух тысяч квартир в пятиэтажках готовы 14 домов. Они будут переданы для заселения в мае.

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