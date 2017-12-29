Пятница
29 декабря
USD 57.63
EUR 68.79
Горячие новости

В Москве сдадут землю в аренду для строительства спортивного центра

29 Декабря 2017 в 14:55
В Москве сдадут землю в аренду для строительства спортивного центра

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В это выпуске о земельных участках, выставленных на аукционы под капитальное строительство. 

В Копотне в аренду сдается земельный участок площадью 3 тыс. кв. метров под строительство производственно-складского объекта. Начальная цена лота – 8 млн рублей. Заявки принимаются до 12 февраля

ДОКУМЕНТАЦИЯ

В Солнцево в аренду сдается земельный участок площадью 8 тыс. кв. метров под строительство объекта по обслуживанию автотранспорта. Начальная цена лота – 14,2 млн рублей. Заявки принимаются до 12 февраля

ДОКУМЕНТАЦИЯ

В Центральном Чертаново в аренду сдается земельный участок площадью 3 тыс. кв. метров под строительство спортивного центра с бассейном. Начальная цена лота – 22 млн рублей. Заявки принимаются до 15 января.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.