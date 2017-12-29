В Москве сдадут землю в аренду для строительства спортивного центра

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В это выпуске о земельных участках, выставленных на аукционы под капитальное строительство.

В Копотне в аренду сдается земельный участок площадью 3 тыс. кв. метров под строительство производственно-складского объекта. Начальная цена лота – 8 млн рублей. Заявки принимаются до 12 февраля

ДОКУМЕНТАЦИЯ

В Солнцево в аренду сдается земельный участок площадью 8 тыс. кв. метров под строительство объекта по обслуживанию автотранспорта. Начальная цена лота – 14,2 млн рублей. Заявки принимаются до 12 февраля

ДОКУМЕНТАЦИЯ

В Центральном Чертаново в аренду сдается земельный участок площадью 3 тыс. кв. метров под строительство спортивного центра с бассейном. Начальная цена лота – 22 млн рублей. Заявки принимаются до 15 января.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25.