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В Москве ряд улиц закроют для транспорта

7 Ноября 2018 в 00:11
В Москве ряд улиц закроют для транспорта

Движение перекроют и ограничат на ряде улиц Москвы из-за торжественного парада на Красной площади, передает Агентство «Москва».

С 7 до 13 часов будет ограничено движение по одной полосе по Васильевскому спуску и улице Москворецкая, а также на Болотной площади по двум полосам. Кроме того, в это же время будет полностью перекрыто движение по ул. Ильинка.

Как ранее сообщала НСН, 7 ноября является Днём воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).

Парад начался ровно в 8 часов 7 ноября 1941 года. Командовал парадом командующий Московским военным округом генерал-лейтенант Павел Артемьев, а принимал его маршал Семён Будённый. Руководство страны разместилось на обычном месте — на трибуне Мавзолея В. И. Ленина. Кадры парада и вмонтированная речь И. Сталина вошли в получившую в 1942 году «Оскар» за лучший иностранный фильм документальную ленту Леонида Варламова и Ильи Копалина «Разгром немецких войск под Москвой».

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