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В Москве растет спрос на советское искусство

21 Марта 2019 в 13:43
В Москве растет спрос на советское искусство

Стиль советского плаката станет провозвестником столичных застройщиков. Строительная компания «Галс-Девелопмент» объявила «Готовность №1». С таким названием стартовала весенняя рекламная кампания, посвященной пулу готовых жилых кварталов и объектов, находящихся на финальной стадии реализации. Популярное искусство середины ХХ века воплотится в более 70 точках наружной рекламы, включая digital-форматы – «суперсайты» и билборды, будут расположены в историческом центре Москвы и на ключевых транспортных магистралях города – Третьем транспортном кольце, Ленинградском проспекте, Кутузовском проспекте и Рублевском шоссе.

На сегодняшний день в портфеле «Галс-Девелопмент» находятся семь полностью готовых и введенных в эксплуатацию объектов недвижимости премиум- и бизнес-класса общей площадью более 600 тыс. кв. метров: элитные кварталы «Театральный Дом», «IQ-квартал», «Сады Пекина» и Wine House в историческом центре, жилые комплексы бизнес-класса «Достояние», «Искра-Парк», 1-ая, 2-ая очереди ЖК «Наследие» (реализация завершена), а также объекты в высокой стадии готовности  –  монументальные кварталы «Наследие» (3 этап) и Match Point.

«Компания «Галс-Девелопмент» является единственным московским застройщиком, обладающим таким функциональным и стилистическим разнообразием готовых объектов и безусловным качеством проектного портфеля. В новой рекламной кампании мы стремились подчеркнуть уникальность нашего предложения, актуального для покупателей в условиях меняющегося рынка», – комментирует Елена Петропавловская, директор департамента маркетинга «Галс-Девелопмент».

О том, насколько красноречиво и внятно «шершавым языком плаката» застройщики расскажут о своих победах, москвичи и гости города увидят в самое ближайшее время.

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