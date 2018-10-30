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В Москве расследуют падение с высоты двух девушек

30 Октября 2018 в 23:38
В Москве расследуют падение с высоты двух девушек

Две девушки госпитализированы после падения с высоты в торговом центре на севере Москвы, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Около трех часов назад в полицию поступило сообщение об обнаружении двух девушек в одном из торговых центров на Хорошевском шоссе с травмами, характерными для падения с высоты. Они госпитализированы. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что девушки упали с высоты третьего этажа при попытке сделать селфи в московском торговом центре.

Ранее НСН сообщала, что Россия заняла второе место по гибели людей во время селфи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале «Journal of Family Medicine and Primary Care». В нем отмечается, что с октября 2011 по ноябрь 2017 года в мире зафиксировано 259 жертв среди любителей эффектных фото. Из них в России погибли 16 человек. Абсолютный лидер в этом рейтинге Индия - 159 несчастных случаев. На третьем месте – США, где фотографирование закончилось летальным исходом для 14 человек. В исследовании отмечается, что в среднем, как правило, из десяти погибших семеро – мужчины, не достигшие 30 лет, хотя женщины фотографируют себя чаще.

Люди готовы встать на самый край пропасти или карниза ради того, чтобы удивить пользователей соцсетей и получить множество лайков, рассказал в эфире НСН аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов.

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