В Москве расследуют насилие над девочкой

Следствие возбудило уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 26 апреля к девочке возле одного из жилых домов по Ленинскому проспекту подошел мужчина, который проследовал с ней во двор и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве доложить причины длительного нерассмотрения заявления о преступлении. Также инициирована служебная проверка сотрудников московского Следкома.