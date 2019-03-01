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В Москве расследуют гибель сотрудника ГИБДД

1 Марта 2019 в 00:37
В Москве расследуют гибель сотрудника ГИБДД

После смерти сотрудника ГИБДД, которого сбил автомобиль в Гагаринском тоннеле, начата проверка, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД РФ по городу.

Уточняется, что около 23:00 28 февраля на внутренней стороне Гагаринского тоннеля водитель автомобиля марки «Lexus» совершил наезд на служебный автомобиль ГИБДД, в котором находились два сотрудника, оформлявших случившееся до это ДТП. В результате наезда один из инспекторов получил травмы, от которых скончался в машине «скорой помощи».

Гагаринский тоннель — трёхъярусный автомобильный и железнодорожный тоннель в Москве, расположенный на Третьем транспортном кольце, проходит под площадью Гагарина. Протяжённость автомобильного тоннеля около 1100 м, железнодорожного — около 900 м.

Тоннель имеет по 4 полосы для автотранспорта в обе стороны, железнодорожная секция — два главных пути.

Внутри тоннеля проходит двухпутный электрифицированный участок Малого кольца Московской железной дороги с расположенной на нём платформой МЦК «Площадь Гагарина».


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