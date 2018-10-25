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В Москве ранен полицейский

25 Октября 2018 в 21:26
В Москве ранен полицейский

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в голову рядом с метростанцией «Щукинская» в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на по адресу улица Авиационная, 76. О состоянии потерпевшего не сообщается

Как ранее сообщала НСН, суд заключил под стражу сроком на два месяца обвиняемого в убийстве полицейского уроженца Киргизии Нурлана Муратова. Напомним, что 23-летний сотрудник полиции Андрей Райский был застрелен на станции столичного метро «Курская». По предварительным данным, он остановил Муратова для проверки документов. Тот отдал паспорт и попросился в туалет в подсобном помещении подземки. Там Муратов выхватил табельное оружие у Райского и выстрелил ему в голову. Правоохранитель скончался на месте.

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