В Москве ранен полицейский

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в голову рядом с метростанцией «Щукинская» в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на по адресу улица Авиационная, 76. О состоянии потерпевшего не сообщается

Как ранее сообщала НСН, суд заключил под стражу сроком на два месяца обвиняемого в убийстве полицейского уроженца Киргизии Нурлана Муратова. Напомним, что 23-летний сотрудник полиции Андрей Райский был застрелен на станции столичного метро «Курская». По предварительным данным, он остановил Муратова для проверки документов. Тот отдал паспорт и попросился в туалет в подсобном помещении подземки. Там Муратов выхватил табельное оружие у Райского и выстрелил ему в голову. Правоохранитель скончался на месте.