В Москве проверяют ТРЦ после звонка о минировании

На юге Москвы после анонимного сообщения о «минировании» сотрудники полиции проверяют помещения торгово-развлекательного центра «Каширская Плаза». Информацию по данным экстренных служб столицы сообщает РИА Новости.

«Сообщение с угрозой взрыва поступило в торгово-развлекательный центр «Каширская Плаза» по адресу: Каширское шоссе, дом 61», - сообщил представитель правоохранителей.

Сотрудники оперативных служб уже находятся на месте происшествия и ведут проверку здания ТРЦ.

Волна звонков о «минировании» соцобъектов и административных зданий прошла в России в январе 2019 года.

В 2017 году телефонные террористы подвергли атаке 75 из 85 регионов России. Только в Москве ущерб от ложного «минирования» составил 150 миллионов рублей. Угрозы взрывов не подтвердились ни в одном случае.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с НСН назвал эту волну звонков этапом необъявленной войны против России.

