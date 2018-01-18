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В Москве проверяют информацию о минировании Казанского вокзала

18 Января 2018 в 20:51
В Москве проверяют информацию о минировании Казанского вокзала

Сотрудники полиции проверяют информацию о заложенной бомбе на территории Казанского вокзала, расположенного на Комсомольской площади, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Обнаружен подозрительный предмет», - сказал собеседник агентства.

На место прибыли оперативные службы, ожидают кинолога.

Казанский вокзал (до 1894 года— Рязанский) — пассажирский терминал железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Казанская, расположенный по адресу: Москва, Комсомольская площадь, д. 2. Один из девяти железнодорожных вокзалов Москвы. Входит в Московскую региональную дирекцию Дирекции железнодорожных вокзалов — филиал ОАО «РЖД».

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