В Москве проверяют информацию о минировании Казанского вокзала

Сотрудники полиции проверяют информацию о заложенной бомбе на территории Казанского вокзала, расположенного на Комсомольской площади, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Обнаружен подозрительный предмет», - сказал собеседник агентства.

На место прибыли оперативные службы, ожидают кинолога.

Казанский вокзал (до 1894 года— Рязанский) — пассажирский терминал железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Казанская, расположенный по адресу: Москва, Комсомольская площадь, д. 2. Один из девяти железнодорожных вокзалов Москвы. Входит в Московскую региональную дирекцию Дирекции железнодорожных вокзалов — филиал ОАО «РЖД».