В Москве простятся с заведующим музея ансамбля Александрова

Сегодня в 11 часов в здании Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова (Земледельческий переулок, 20) состоится прощание с Евгением Владимировичем Александровым - заведующим музеем и внуком создателя коллектива, автором многих публикаций и энциклопедической книги об истории прославленной творческой структуры, талантливым пианистом, заслуженным работником культуры России. Затем состоятся похороны на Новодевичьем кладбище.

Евгения Александрова не стало в конце 2017 года. Ему было 79 лет.



