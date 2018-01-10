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В Москве простятся с заведующим музея ансамбля Александрова

10 Января 2018 в 00:11

Сегодня в 11 часов в здании Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова (Земледельческий переулок, 20) состоится прощание с Евгением Владимировичем Александровым - заведующим музеем и внуком создателя коллектива, автором многих публикаций и энциклопедической книги об истории прославленной творческой структуры, талантливым пианистом, заслуженным работником культуры России. Затем состоятся похороны на Новодевичьем кладбище.

Евгения Александрова не стало в конце 2017 года. Ему было 79 лет.


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