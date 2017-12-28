В Москве простятся с ученым Андреем Зализняком

Сегодня в полдень в здании Президиума Российской Академии наук по адресу Ленинский проспект, 32а, 3 подъезд (Ритуальный зал), пройдет церемония прощания с доктором филологических наук, академиком РАН, лауреатом Государственной премии РФ, главным научным сотрудником Института славяноведения Андреем Анатольевичем Зализняком. Похороны состоятся после 14:00 на Троекуровском кладбище (Рябиновая улица, 24), куда от здания РАН можно будет добраться на автобусе.

Зализняк скоропостижно скончался 24 декабря на 83-м году жизни.

Ученый известен своими работами в области русского словообразования и акцентологии. Исследователь новгородских берестяных грамот и «Слова о полку Игореве». Один из основателей Московской школы компаративистики.



