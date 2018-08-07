В Москве простятся с убитыми в ЦАР российскими журналистами

Прощание с убитыми в Центральноафриканской Республике журналистами Кириллом Радченко, Александром Расторгуевым и Орханом Джемалем состоится сегодня в Москве.

Прощание с Кириллом Радченко пройдет в 11 часов по адресу Тарный проезд, 3. Похоронят его на Булатниковском кладбище.



Прощание с Орханом Джемалем начнется около 12:30 в Соборной мечети. Похороны пройдут на Хованском кладбище.



Отпевание Александра Расторгуева пройдет в 13 часов в храме Космы и Дамиана, прощание состоится в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. Затем пройдут похороны.

Напомним, 31 июля, в Центральноафриканской республике были убиты члены съемочной группы из России. Они занимались съёмками материала о частных военных компаниях.



