В Москве простятся с Народной артисткой РСФСР Валентиной Левко

Чин отпевания и прощание с Валентиной Николаевной Левко состоится сегодня в 13:30 в Храме-часовне Архангела Михаила при Кутузовской избе (Кутузовский проезд, 3). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Певица (контральто), профессор, Народная артистка РСФСР, общественный деятель Валентина Левко скончалась 14 августа, на следующий день после своего 92-летия.

Голос Левко звучит в целом ряде художественных и документальных фильмов: «Простая история» , «Свадьба в Малиновке», «Чайковский» , «Арии Баха и Генделя», «Поет Валентина Левко». Записи Валентины Левко постоянно транслирует радиостанция «Орфей» и другие. Почти 10 лет в Москве работает «Центр вокального искусства Валентины Левко».