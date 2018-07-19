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В Москве простятся с философом Сергеем Половинкиным

19 Июля 2018 в 00:05

Отпевание известного философа Сергея Михайловича Половинкина состоится сегодня в 11.00 в храме Святого Духа в Даниловом монастыре. Историк русской философии, доцент РГГУ, кандидат философских наук скончался 17 июля в возрасте 83 лет.

Сергей Михайлович родился 14 апреля 1935 года в Подмосковье. Окончив механико-математический факультет МГУ и аспирантуру кафедры философии естественных факультетов МГУ.

Сергей Михайлович является автором около 200 научных работ, в том числе малого энциклопедического словаря «Русская философия». Он написал комментарии к текстам и подготовил к изданию сочинения Павла Флоренского, Сергия Булгакова, Михаила Новосёлова и других.


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