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В Москве простятся с актером и режиссером Владимиром Поглазовым

17 Января 2018 в 00:31

Гражданская панихида и прощание с Заслуженным деятелем искусств России, профессором, актером и режиссером Владимиром Петровичем Поглазовым пройдет в Театральном институте имени Бориса Щукина на Большой сцене сегодня с 10:00 до 12:30. Отпевание пройдет с 13:00 в Храме Спаса Преображения на Песках по адресу: Спасопесковский переулок, 4А. Затем Владимира Петровича похоронят на Кузьминском кладбище.

Поглазов родился 8 января 1945 года.

В 1971 году окончил Театральное Училище им.Б.В.Щукина (курс Ю.В.Катина-Ярцева). Более 20 лет проработал в Московском театре «Современник», как артист и режиссер.

Преподовал в Институте имени Бориса Щукина с 1974 года. Выпустил как худрук: курс 1991 года, Ингушскую национальную студию 1998 года, курс 2006 года, курс 2011 года.

Являлся руководителем программы заочного воспитания актёров на базе крупных театров России.

В 2014 году был выпущен заочный курс в Иркутске, в настоящее время обучается курс на базе Калужского драматического театра.

В ТИ им. Б.Щукина – выпустил десятки дипломных спектаклей.

Поглазов скончался 15 января 2018 года.


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