В Москве простятся с актером и режиссером Виктором Гульченко

Прощание c режиссёром, актёром, театроведом, критиком театра и кино, руководителем Международной Чеховской лаборатории, членом Чеховской комиссии Российской академии наук Виктором Гульченко, скончавшимся 1 декабря, состоится сегодня в 11.00, в Николо-Архангельском крематории.

Гульченко родился 3 сентября 1944 года в Омске.

Учился в Театральном училище им. Щукина (режиссёрский факультет) и Всесоюзном Государственном институте кинематографии (сценарный факультет).

Автор многих работ о Чехове. Работал на телевидении в качестве сценариста и режиссёра, в редакциях журналов «Театр», «Искусство кино» и других изданиях. Принимал участие в подготовке книг Джорджо Стрелера (Италия) «Театр для людей», «Бергман о Бергмане» и «Картины» Ингмара Бергмана (Швеция).

В Союзе театральных деятелей СССР возглавлял Международный центр Станиславского. Был автором проекта и генеральным директором первого Международного Рождественского фестиваля искусств.





