В Москве простятся с академиком Юрием Кукушкиным

Сегодня в 11 часов в клубной части Главного здания МГУ пройдет гражданская панихида по академику Российской академии наук, декану исторического факультета с 1971 по 1995 годы, доктору исторических наук Юрию Степановичу Кукушкину.

Отпевание пройдет в 13:30 в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах.

Похороны состоятся в 16:00 на Головинском кладбище (Головинское шоссе, 13).

Кукушкин являлся почетным доктором Софийского университета имени Климента Охридского (Болгария) и Токийского университета Соко (Япония). За годы своей работы Кукушкин подготовил 12 докторов и 40 кандидатов наук.

Юрий Кукушкин был награжден высокими государственными наградами – орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, медалями. Он удостоен почетного звания лауреата премии М.В.Ломоносова I степени. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный профессор Московского университета».

Фото: persons-info.com