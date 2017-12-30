В Москве простятся с академиком РАН Владимиром Виноградовым

Сегодня в полдень в Ритуальном зале ЦКБ № 1 Управления делами Президента РФ по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 25 пройдет церемония прощания с академиком Владимиром Виноградовым.

Владимир Виноградов родился в Казани 2 июля 1921 года. С первых дней Великой Отечественной войны находился на фронте, был тяжело ранен. После войны окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Работая в аппарате Президиума АН СССР, начал заниматься наукой. В 1954 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук, в 1965 году стал доктором экономических наук. В 1966 году Виноградов был избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1984 году — академиком АН СССР.

В 1972 году Владимир Алексеевич Виноградов был назначен директором Института научной информации по общественным наукам АН СССР. Под его руководством ИНИОН превратился в крупнейший информационный центр не только всесоюзного, но и международного значения.

В научном мире академик В.А. Виноградов широко известен как один из ведущих отечественных учёных в области исследований проблем экономической истории, генезиса государственной собственности, приватизации в России и за рубежом. Им написано более четырехсот научных работ, в том числе 17 монографий. В 1998 году В. А. Виноградов решением Президиума РАН был назначен советником РАН. Он возглавлял Научный совет РАН по экономической истории, в ИНИОНе руководил Отделом глобальных проблем.

В. А. Виноградов был награждён орденом Трудового Красного Знамени (1967 и 1971); орденом Октябрьской революции (1975); орденом Ленина (1981); орденом Отечественной войны I степени (1985); орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени (1996, 2003); орденом Почёта (2011).



