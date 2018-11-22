В Москве простятся с академиком Александром Павловым

Гражданская панихида по академику Александру Павлову, скончавшемуся 20 ноября на 99-м году жизни, состоится сегодня в 10:30 в ритуальном зале больницы им. С.П. Боткина (2-й Боткинский проезд, д.5).

Александр Сергеевич Павлов родился 23 июня 1920 года в Москве. В 1938 году Павлов поступил в 1-ый Московский медицинский институт. В связи с началом Великой Отечественной войны был переведён для окончания медицинского образования на военный факультет при II Московском медицинском институте, который окончил в 1942 году и был направлен в действующую армию начальником медицинской службы гвардейского танкового полка. Участвовал в боях под Сталинградом, на Курской дуге, при форсировании Днепра. На правом берегу Днепра был ранен. После лечения в госпитале Павлов был зачислен адъюнктом в Военно-медицинскую академию на кафедру хирургии.

В 1948-1949 годах Александр Павлов работал старшим экспертом, а затем начальником отдела медицины и медицинской промышленности Гостехники СССР. В 1949 году был старшим научным сотрудником, доцентом вновь образованной кафедры рентгенорадиологии Московского медицинского стоматологического института.

В 1963 году Павлов защитил докторскую диссертацию на тему «Внутритканевая гамма- и бетатерапия злокачественных опухолей».

В течение многих лет А.С. Павлов возглавлял Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена (1967-1971), Рентгенорадиологический институт (1982-1987). С 1976 по 1981 год Александр Сергеевич Павлов был вице-президентом АМН СССР. В 1976 году был назначен Председателем ученого медицинского совета Министерства здравоохранения СССР, был членом редколлегии «Большой медицинской энциклопедии».

Павлов стоял у истоков развития радиационной онкологии и становления лучевой терапии как специальности в нашей стране. Он разработал и внедрил в клиническую практику оригинальную методику последовательного введения эндостатов и источников ионизирующих излучений при внутриполостной и внутритканевой лучевой терапии злокачественных опухолей. Благодаря этому увеличилось число больных, успешно излеченных от злокачественных заболеваний.

Академик Павлов в течение ряда лет выполнял обязанности Главного радиолога Минздрава СССР, Председателя научного Совета по радиологии Минздрава СССР, являлся членом Коллегии Минздрава. В 1971-1976 годах Александр Павлов работал за рубежом в качестве Заместителя Генерального директора ВОЗ, где отвечал за проблемы радиологии, онкологии и за издательскую деятельность. Академик Павлов - основатель научного общества онкологов РСФСР и первый его председатель.

Ранее НСН сообщала , что в возрасте 96 лет скончался лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман.

Павлов был награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Ленина, Трудового КрасногоЗнамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, государственными наградами Болгарии и Чехословакии.