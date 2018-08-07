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В Москве прощаются с журналистами, убитыми в ЦАР

7 Августа 2018 в 17:18
В Москве прощаются с журналистами, убитыми в ЦАР

Прощание с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым, убитым в Центральноафриканской Республике, проходит на Троекуровском кладбище. Траурная церемония организована в большом ритуальном зале. Как передаёт Газета.ру, простится с Рсторгуевым пришли его родные, друзья, коллеги, журналисты.

Ранее во вторник, 7 августа, на Булатниковском кладбище был похоронен оператор Кирилл Радченко, освещавший сирийские события. Сегодня в Московской соборной мечети прошла церемония прощания и с журналистом Орханом Джемалем, также погибшим в ЦАР. Традиционную мусульманскую погребальную молитву - джаназа-намаз - над его телом прочитал духовный лидер мусульман России, председатель Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин.

Съёмочная группа из России погибла в ЦАР 30 июля 2018 года. По предварительной версии, она попала в засаду местных боевиков, репортёры были расстреляны на месте.

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