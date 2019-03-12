В Москве прощаются с Этушем

Траурная церемония прощания с Владимиром Этушем началась в театре имени Вахтангова в Москве. Народный артист СССР скончался 9 марта на 97-ом году жизни. Как сообщает Газета.ру , первыми попрощаться с актёром проходят студенты Театрального института имени Щукина, где Этуш был художественным руководителем с 2003 года.

Гроб установлен на Основной сцене театра. Как отмечает RT , в зале звучат знаменитые монологи Владимира Этуша, которые он произносил в кино и театре. Прощание в театре на Арбате продлится до 12:30.

Проститься с артистом пришли сотни людей, передает Ura.ru . Родственники Этуша и коллеги по сцене выстроились в длинную очередь, многие собрались у театра еще до начала церемонии.

Актёра кремируют на Троекуровском кладбище, сообщает АГН «Москва» , а похороны состоятся на Новодевичьем.