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В Москве прощаются с Дмитрием Брусникиным

13 Августа 2018 в 11:26
В Москве прощаются с Дмитрием Брусникиным
ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников

В МХТ имени Чехова проходит церемония прощания с художественным руководителем театра «Практика» Дмитрием Брусникиным. Родные и друзья актёра и режиссера начали собираться за час до начала церемонии прощания, кроме того, к зданию продолжают идти многочисленные почитатели таланта Брусникина. Они несут цветы.

Отпевание состоится в храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной. Похоронен актер и режиссер будет на Троекуровском кладбище.

Напомним, Дмитрий Брусникин скончался в прошлый четверг. Ему было 60 лет. Источник, близкий к семье актера рассказал, что он умер от сердечной недостаточности, подчёркивает Газета.ру.

Помимо работы в театре Дмитрий Брусникин известен зрителю по таким сериалам, как «Петербургские тайны», «Марш Турецкого», «Сыщики» и «Досье детектива Дубровского», подчёркивают «Новые Известия».

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