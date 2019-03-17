В Москве прошел фестиваль экстремальных видов спорта «Крымская волна»

В московском парке Культуры им. М. Горького состоялся фестиваль экстремальных видов спорта "Крымская волна". Мероприятие прошло в рамках события «Крымская весна», которое посвящено пятилетней годовщине присоединения республики к России.

В рамках фестиваля в парке Горького прошли показательные выступления в направлениях Маунтин-байк и ВМХ, Мотокросс, Воркаут, Slack-line, Jibbing, Drone racing, а также RC racing.

Гости фестиваля могли не только увидеть выступления профессиональных спортсменов, но и самостоятельно попробовать повторить за экстремалами. Например, на площадке, где разместились профессиональные паркурщики и представители направления workout, можно было разучить несколько упражнений под руководством инструкторов.

Ранее НСН рассказало о выступлении Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, которое состоится сегодня в парке Зарядье. Концерт пройдет в рамках фестиваля «Крымская весна», который приурочен к пятилетию присоединения Крыма к России.