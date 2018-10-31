В Москве прохожий госпитализирован после полученного ножевого ранения

Неизвестные напали на мужчину в районе д. 61, корп. 1 на ул. Привольная на юго-востоке Москвы, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Потерпевшему нанесли ножевое ранение в область бедра. Он госпитализирован.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания преступников.

Ранее НСН сообщала, что в квартире одного из домов по улице Фабрициуса на северо-западе столицы неизвестный нанес ножевые ранения двум мужчинам, один из которых скончался, второй на машине «скорой помощи» был направлен в больницу.





