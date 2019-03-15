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В Москве презентовали новейший фотообъектив

15 Марта 2019 в 18:56
В Москве презентовали новейший фотообъектив

Красногорский завод им. С.А. Зверева Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех презентовал новую модель легендарных объективов Зенитар. Прибор предназначен для высококачественной портретной съемки в условиях низкой освещенности. Новинка появится в продаже 20 марта по цене 50 тысяч рублей.

Это первый объектив линейки, оснащенный присоединительным байонетом Е для беззеркальных фотоаппаратов, а также уникальным рисунком боке. Сверхвысокая светосила F/0,95 обеспечивает съемку при низкой освещенности. Отличительной конструкторской деталью стала идеально круглая диафрагма, обеспеченная четырнадцатью лепестками.

Создавая концепцию и дизайн объектива, специалисты КМЗ учитывали задачи, которые ставят перед собой фотографы-портретисты. Важно было создать устройство, позволяющее снимать качественные изображения в различных условиях. Фотографы уже оценили новинку, отметив качество боке, яркость и чистоту полученных снимков.

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