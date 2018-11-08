В Москве поймали предполагаемого убийцу матери с ребенком

В Москве задержан подозреваемый в убийстве матери и ее ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как выяснилось, это сожитель убитой женщины, уроженец Владимирской области 1980 года рождения.

Двойное убийство было совершено накануне. В квартире одного из домов на улице Софьи Ковалевской на севере столицы были найдены тела женщины 1983 года рождения и подростка 12 лет с признаками насильственной смерти. Как стало известно Телеканалу «360» , на голове мальчика был надет пакет, замотанный скотчем. Судя по ранам на руках убитых, мать и сын пытались безуспешно защищаться.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился привлечь криминалистов из центрального аппарата к расследованию этого преступления.