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В Москве поймали предполагаемого убийцу матери с ребенком

8 Ноября 2018 в 11:18
В Москве поймали предполагаемого убийцу матери с ребенком

В Москве задержан подозреваемый в убийстве матери и ее ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как выяснилось, это сожитель убитой женщины, уроженец Владимирской области 1980 года рождения.

Двойное убийство было совершено накануне. В квартире одного из домов на улице Софьи Ковалевской на севере столицы были найдены тела женщины 1983 года рождения и подростка 12 лет с признаками насильственной смерти. Как стало известно Телеканалу «360», на голове мальчика был надет пакет, замотанный скотчем. Судя по ранам на руках убитых, мать и сын  пытались безуспешно защищаться.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился привлечь криминалистов из центрального аппарата к расследованию этого преступления.

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