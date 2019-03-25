В Москве появятся именные деревья новорождённых

Москвичи, у которых в этом году родятся дети, смогут назвать деревья в честь своих отпрысков. Об этом РИА ФАН сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Высадка именных насаждений будет проведена в рамках проекта правительства города «Миллион деревьев».
Все условия акции будут опубликованы на портале госуслуг правительства Москвы. Счастливым родителям, в частности, предложат на выбор несколько мест для посадки и породу деревьев. Предполагается, что торжественные высадки пройдут в основном в осенний период.
Впрочем, старт необычной акции намечен уже на середину апреля. Всего организаторы рассчитывают высаживать таким образом до 30 тысяч именных деревьев ежегодно.
Между тем, как сообщает АГН «Москва», пересадку многолетних деревьев в ландшафтном парке «Остров мечты» в Нагатинской пойме планируется закончить до конца марта. Всего там после комплексной реконструкции появятся 200 многолетних елей, лиственниц, лип, берез, кленов и рябин.