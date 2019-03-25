В Москве появятся именные деревья новорождённых

Москвичи, у которых в этом году родятся дети, смогут назвать деревья в честь своих отпрысков. Об этом РИА ФАН сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Высадка именных насаждений будет проведена в рамках проекта правительства города «Миллион деревьев».

Все условия акции будут опубликованы на портале госуслуг правительства Москвы. Счастливым родителям, в частности, предложат на выбор несколько мест для посадки и породу деревьев. Предполагается, что торжественные высадки пройдут в основном в осенний период.

Впрочем, старт необычной акции намечен уже на середину апреля. Всего организаторы рассчитывают высаживать таким образом до 30 тысяч именных деревьев ежегодно.

Между тем, как сообщает АГН «Москва» , пересадку многолетних деревьев в ландшафтном парке «Остров мечты» в Нагатинской пойме планируется закончить до конца марта. Всего там после комплексной реконструкции появятся 200 многолетних елей, лиственниц, лип, берез, кленов и рябин.