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В Москве появится три новых технопарка для детей

30 Октября 2018 в 17:02
В Москве появится три новых технопарка для детей

Власти Москвы в 2018 году выделят гранты на создание еще трех детских технопарков. Такое решение было принято на заседании президиума правительства столицы под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Там отметили, что при этом учтен позитивный опыт работы уже работающих детских технопарков. Они играют ключевую роль в развитии человеческого капитала и повышении престижа научно-технических профессий.

Новые технопарки планируется создать на базе МИРЭА (Российского технологического университета), Российского химико-технологического университета имени Менделеева и «Вертикального взлета». Они будут специализироваться на картографии и биомедицинских технологиях, химии и материаловедении, электронике и технологии дополненной и виртуальной реальности.

В результате в российской столице будут действовать 17 детских технопарков.

 

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