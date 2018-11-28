В Москве появится 60 новых парковочных мест только для «местных»

Около 60 парковочных мест для резидентов появится в ближайшее время в центре Москвы. Речь идет о районах Басманный и Замоскворечье, Тверской, Пресня, Хамовники, Мещанский и Якиманка. На специальный ящик АМПП resident@mos.ru жители столицы прислали более 200 заявок на организацию парковочных мест «для своих», сообщает parking.mos.ru.

В АМПП сообщили, что жители, главы ТСЖ и муниципальные депутаты жалуются на то, что даже с учётом существующего количества парковочных мест и тарифов на платную парковку, желающих оставить машину в центре слишком много. Причем проблемы есть не только в будни, но и в выходные.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» рассказал в эфире НСН, почему ГИБДД не должна проверять базовые знания водителей.

