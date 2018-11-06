В Москве появились площадь Кима Филби и бульвар Сенкевича

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении наименований линейным транспортным объектам столицы, передает Агентство «Москва».

На пересечении Новоясеневского проекта с улицами Тарусская и Ясногорская появилась площадь Кима Филби.

В районе шоссе Энтузиастов появились бульвар Сенкевича, проезд Шелихова, проезд Невельского и сквер Гужона.

Скверу, который находится между стр. 1 д. 31 и стр. 1 д. 33 по ул. Новокузнецкая, присвоено наименование - сквер Ополченцев Замоскворечья.

Проектируемый проезд, находящийся в Северном районе СВАО, получил название - ул. Академика Алиханова.

Проектируемому проезду, который находится в районе Выхино-Жулебино, ЮВАО Москвы, присвоено наименование ул. Чурилиха. Также проектируемым проездам, расположенным в Марьино и Печатники ЮВАО Москвы присвоено наименование - Курьяновская набережная.

Ранее НСН сообщала, что власти Вильнюса одобрили предложение назвать в честь убитого в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова сквер перед посольством России. Посол России в Литве Александр Удальцов назвал действия городских властей обезьянничанием вслед за американцами, которые назвали в честь убитого политика улицу, на которой расположено российское посольство в Вашингтоне.