Вторник
06 ноября
USD 65.58
EUR 74.99
Горячие новости

В Москве появились площадь Кима Филби и бульвар Сенкевича

6 Ноября 2018 в 20:25
В Москве появились площадь Кима Филби и бульвар Сенкевича

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении наименований линейным транспортным объектам столицы, передает Агентство «Москва».

На пересечении Новоясеневского проекта с улицами Тарусская и Ясногорская появилась площадь Кима Филби.

В районе шоссе Энтузиастов появились бульвар Сенкевича, проезд Шелихова, проезд Невельского и сквер Гужона.

Скверу, который находится между стр. 1 д. 31 и стр. 1 д. 33 по ул. Новокузнецкая, присвоено наименование - сквер Ополченцев Замоскворечья.

Проектируемый проезд, находящийся в Северном районе СВАО, получил название - ул. Академика Алиханова.

Проектируемому проезду, который находится в районе Выхино-Жулебино, ЮВАО Москвы, присвоено наименование ул. Чурилиха. Также проектируемым проездам, расположенным в Марьино и Печатники ЮВАО Москвы присвоено наименование - Курьяновская набережная.

Ранее НСН сообщала, что власти Вильнюса одобрили предложение назвать в честь убитого в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова сквер перед посольством России. Посол России в Литве Александр Удальцов назвал действия городских властей обезьянничанием вслед за американцами, которые назвали в честь убитого политика улицу, на которой расположено российское посольство в Вашингтоне.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.