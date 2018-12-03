В Москве похищено 40 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых в похищении 40 миллионов рублей на юго-востоке Москвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Уточняется, что в районе дома №93 по Волгоградскому проспекту произошло вооруженное нападение.

Подозреваемые скрываются на черном автомобиле «Мерседес». В столице объявлен план «Перехват».

Бывший старший следователь при Генпрокуроре СССР Тельман Гдлян в разговоре с НСН рассказал, о чем свидетельствует расстрел бизнесмена на улице Москвы.