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В Москве похищено 40 миллионов рублей

3 Декабря 2018 в 21:18
В Москве похищено 40 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых в похищении 40 миллионов рублей на юго-востоке Москвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Уточняется, что в районе дома №93 по Волгоградскому проспекту произошло вооруженное нападение.

Подозреваемые скрываются на черном автомобиле «Мерседес». В столице объявлен план «Перехват».

Бывший старший следователь при Генпрокуроре СССР Тельман Гдлян в разговоре с НСН рассказал, о чем свидетельствует расстрел бизнесмена на улице Москвы.

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