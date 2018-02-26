В Москве погиб Сергей Калашников

В своем кабинете найден мёртвым глава дирекции общего образования Высшей школы экономики Сергей Калашников.



Первое образование получил в Таганрогском радиотехническом институте им. В.Д. Калмыкова. В 2007 году он закончил магистратуру в Университете Манчестера. Стажировался в Малайзии. Получил знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации».

Калашников в 2015 и 2016 годах признавался лучшим преподавателем, передает Life.

Следователи и криминалисты работают на месте ЧП.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) — один из крупнейших университетов России. Федеральное государственное высшее учебное заведение (национальный исследовательский университет), созданное в 1992 году.

Находится в Москве. Также имеет кампусы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.



