В Москве ожидается жаркая погода без дождей

Переменная облачность и до 29 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье сегодня, 11 августа, сообщает портал «Метеоновости».

Ветер западного направления 3-8 м/с. Сохраняется повышенное атмосферное давление.

В такую погоду рекомендованы прогулки на свежем воздухе.

По народному календарю сегодня Калинов день. Коли на Калиника туманы, то припасай косы (или закром) на овёс с ячменём. Первые морозы, называющиеся Калинниками. Пронеси, Господи, Калиника мороком (то есть туманом), а не морозом. Коли спелый овёс зазеленеет во второй раз — осень будет ненастной. На Калинника туман — жди холода».