В Москве ожидается теплая и сухая погода

Облачная погода с прояснениями и до 6 градусов тепла ожидается сегодня в Москве и Подмосковье, сообщается на портале «Метеоновости».

Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня - 753 мм ртутного столба. Относительная влажность около 65%.

Синоптики отмечают, что погодные факторы часто становятся причиной появления усталости, слабости, раздражительности. Это вызвано снижением защитных и приспособительных ресурсов организма. Среди рекомендаций - ежедневное пребывание на свежем воздухе, занятие физическими упражнениями, водные процедуры, передает Агентство «Москва».

По народному календарю - День Василисы. У Василисы — весенние заботы: нужно отвести воду от дома, чтобы вода подпол не затопила. В этот день могут быть первые грозы. Коли весенние ручьи бегут в лунку, то у рыбаков хорошо ловится плотва. Синие уже облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь.