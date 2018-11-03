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В Москве ожидается теплая и дождливая погода

3 Ноября 2018 в 09:01
В Москве ожидается теплая и дождливая погода

Облачная погода, дождь и до 9 градусов тепла ожидается в столичном регионе 3 ноября, сообщает портал «Метеоновости».

При облачной погоде периодически будет приниматься дождь, наиболее интенсивный вечером. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность около 85%. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Такая погода является комфортной для метеозависимых, передает Агентство «Москва».

По народному календарю - день Иллариона. Первая пороша — не путь. А припорошенный путь — под стать тихой душе: потемки.

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