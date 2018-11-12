В Москве ожидается сильный ветер

ГКУ «Центр организации дорожного движения» призывает водителей не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями в Москве в связи с прогнозируемым усилением ветра до 15 м/с, сообщила пресс-служба ЦОДД в Twitter.

По данным синоптиков, сильный ветер задержится в Московском регионе до 15 ноября.

Ранее НСН сообщала, что зима придет в столицу не раньше 17−20 ноября, то есть на 7-10 дней позже климатической нормы. Снег выпадет только в самом конце осени.

В эфире НСН врач-кардиолог, профессор Юрий Конев рассказал, как сохранить здоровье зимой.