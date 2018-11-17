В Москве ожидается плюсовая температура

Облачная с прояснениями погода и до 3 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в 17 ноября, сообщает портал «Метеоновости».

Во второй половине дня, начиная с северо-западных районов Московской области, начнутся небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до +2 градусов, по области - от -2 до +3 градусов. Ветер западного направления 5-10 м/с.

Геомагнитный фон 17 ноября ожидается неустойчивый, сообщает Агентство «Москва».

По народному календарю сегодня Ерёмин день. «Ерёма — сиди дома». По представлениям русского народа, в этот день надо было оставаться дома, не выходить за ограду, чтобы не столкнуться с нечистой силой, которая в этот день пытается в избу проникнуть, угля или огня стащить. Поэтому ни огня, ни углей соседям не дают, иначе счастье из дома уйдёт.

Появление волнистых облаков, похожих на гребни морских волн, — к скорому наступлению плохой погоды. Вечерняя заря зелёная — к ясной погоде. Куры кудахчут, перебирают перья или ощипываются, гуляют посреди улицы — к снегопаду.