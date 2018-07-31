В Москве отреставрировали старейшую трамвайную остановку

В среду, 1 августа, в столице пройдет пресс-тур, посвященный завершению реставрационных работ на старейшей трамвайной остановке Москвы. Чугунный павильон трамвайной остановки начала ХХ века восстановлен по программе городской льготной аренды «1 рубль за квадратный метр» в год.

Историк и краевед Филиппп Смирнов познакомит жутраналистов с любопытными фактами истории старейшей трамвайной остановки.

Участники пресс-тура первыми увидят трамвайный павильон после реставрации. Пока объект «скрывается» за строительным баннером.

Вы узнаете:

– какие трамваи курсировали в Москве в начале ХХ века, и кто ими пользовался;

– подробности реставрации трамвайной остановки;

– каково будущее исторического памятника.

Начало в 10.00.

Сбор участников по адресу: Красностуденческий проезд, владение 17.

Аккредитация СМИ: pr-tender@mos.ru c пометкой «пресс-тур»

Подробности: 8 (499) 652-60-27; 8 (495) 957-75-00 доб. 57-154