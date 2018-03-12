В Москве отремонтируют здание автомобильно-дорожного колледжа

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О том, что продает и закупает Москва.

Школе №1371 в Крылатское, необходимы работы по текущему ремонту. Начальная стоимость контракта чуть выше 8 млн рублей. Прием заявок до 22 марта. Школа №667 имени Константина Самсонова ищет подрядчика для ремонта здания. Начальная стоимость контракта немногим более – 10 млн рублей. Заявки ждут до 19 марта. Московский автомобильно-дорожный колледж имени А.А.Николаева также нуждается в ремонте. Начальная стоимость контракта чуть выше – 6,5 млн рублей. Прием заявок до 19 марта.

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы