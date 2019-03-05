В Москве открывается регистрация на форум «Таврида 5.0»

Регистрацию на форум «Таврида 5.0» в Москве пятого марта откроют представители культуры и искусств с разных концов России и победители Всероссийского конкурса «Резиденты Тавриды». Об этом сообщает Ura.ru .



Отметим, в этом году форум пройдёт на площадке в районе крымского города Судак, которую создадут сами же участники.

Первый этап проекта начнется в мае. Специалисты в сфере искусств смогут воплотить свои идеи в жизнь и благоустроить пространство форума.

Второй этап форума пройдет с июня по август. Он будет разбит на шесть смен: «Год театра», «Народная смена», «Контемпорари-арт-смена. Между прошлым и будущим», «Рэп-смена», «Видеопродакшн-смена», «Камеди-смена».

В форуме примут участие молодые архитекторы и урбанисты, рэперы, литераторы, продюсеры, художники stand-up комики, блогеры, артисты и режиссеры.