Суббота
03 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Горячие новости

В Москве открыта запись на участие в проекте по активному долголетию

2 Марта 2018 в 16:45
В Москве открыта запись на участие в проекте по активному долголетию

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте пилотного проекта для старшего поколения. На своей во «В контакте» и в твиттере он написал, что программа включит в себя сорт, досуг, творчество, обучение, и все это будет бесплатно.Итогом проекта должно стать создание масштабной инфраструктуры для пожилых. Свою заявку о желании участвовать в проекте градоначальник призвал оставлять в любых столичных территориальных центрах социального обслуживания. При себе потребуется иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Горожанам старшего поколения предложат список занятий на выбор. Затем будут созданы группы по интересам.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.