В Москве открыта запись на участие в проекте по активному долголетию

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте пилотного проекта для старшего поколения. На своей во «В контакте» и в твиттере он написал, что программа включит в себя сорт, досуг, творчество, обучение, и все это будет бесплатно.Итогом проекта должно стать создание масштабной инфраструктуры для пожилых. Свою заявку о желании участвовать в проекте градоначальник призвал оставлять в любых столичных территориальных центрах социального обслуживания. При себе потребуется иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Горожанам старшего поколения предложат список занятий на выбор. Затем будут созданы группы по интересам.