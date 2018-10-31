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В Москве откроют мемориальную доску режиссеру Гончарову

31 Октября 2018 в 00:46
В Москве откроют мемориальную доску режиссеру Гончарову

Мемориальная доска в память о театральном режиссере и педагоге, народном артисте СССР Андрее Гончарове будет установлена в среду в рамках программы, посвященной празднованию 100-летия со дня его рождения. Доска появится на доме по адресу Большая Бронная, 2/6, в котором режиссер жил с 1970 по 2001 год.

Автором доски является скульптор Илья Феклин, соавтором - сын режиссера Алексей Гончаров.

Феклин изобразил на мемориальной доске репетицию в Театре Маяковского, художественным руководителем которого Гончаров был на протяжении более 30 лет (с 1967 по 2001 год).

Ранее НСН сообщала о планах установить мемориальную доску уроженке города Меленки Владимирской губернии, знаменитой художнице русского авангарда Ольге Розановой на торце здания бывшей женской гимназии – ныне средней школы №1, расположенного в самом центре города Владимира. В гимназии Розанова училась в конце XIX — начале ХХ века.

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