В Москве отец похитил детей у бывшей супруги

Полицейские в районе Хамовники задержали мужчину, который похитил двух детей у бывшей жены, скрывшись на похищенном такси, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Отец забрал двоих малолетних детей у бывшей супруги. После этого он распылил из аэрозольного баллончика неизвестное вещество в водителя такси и на автомашине скрылся вместе с детьми.

В районе Смоленского бульвара был обнаружен похищенный пустой автомобиль. В подъезде жилого дома полицейские обнаружили детей и мужчину, который ранее похитил их у бывшей супруги на ул. Кропоткинская. Дети в результате инцидента не пострадали.

Он добавил, что мужчина доставлен в полицию.

На практике практически нет случаев, когда за похищение ребенка одним из родителей было назначено реальное наказание. Об этом заявила адвокат, специалист в области защиты прав женщин и детей от насилия Юлия Исаева в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Родительские войны. Как похищают собственных детей?»

