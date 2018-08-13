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В Москве обнаружен снаряд времен войны

13 Августа 2018 в 21:12
В Москве обнаружен снаряд времен войны

Около дома 7 по ул. Демьяна Бедного в столичном районе Хорошево-Мневники во время проведения строительных работ был обнаружен предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах города.

На место происшествия прибыли представители оперативных служб.

Улица Демьяна Бедного — улица на западе Москвы в районе Хорошёво-Мнёвники Северо-Западного административного округа. Находится между Карамышевской набережной и улицей Маршала Тухачевского. Здесь расположен Октябрьский радиоцентр.



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