В Москве нашёлся похищенный кот Бегемот

В Москве нашёлся кот Бегемот, который был похищен в среду, 1 августа, из музея-театра «Булгаковский дом». Животное обнаружили рядом с Театром Моссовета в саду Акваримум. Об этой радостной вести сообщается на официальном сайте учреждения.

«Булгаковский Дом» находится на улице Большая Садовая. Как сообщает Телеканал 360 , животное предположительно украла неизвестная женщина-блондинка средних лет. Охранник не смог её догнать по горячим следам.

Кот Бегемот стал символом и практически сотрудником музея-театра с 2005 года. Сотрудники «Булгаковского дома» даже затрудняются сказать, сколько ему точно лет.