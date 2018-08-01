Среда
01 августа
USD 62.35
EUR 73.07
Горячие новости

В Москве нашёлся похищенный кот Бегемот

1 Августа 2018 в 18:28
В Москве нашёлся похищенный кот Бегемот

В Москве нашёлся кот Бегемот, который был похищен в среду, 1 августа, из музея-театра «Булгаковский дом». Животное обнаружили рядом с Театром Моссовета в саду Акваримум. Об этой радостной вести сообщается на официальном сайте учреждения.

«Булгаковский Дом» находится на улице Большая Садовая. Как сообщает  Телеканал 360, животное предположительно украла неизвестная женщина-блондинка средних лет. Охранник не смог её догнать по горячим следам.

Кот Бегемот стал символом и практически сотрудником музея-театра с 2005 года. Сотрудники «Булгаковского дома» даже затрудняются сказать, сколько ему точно лет.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.