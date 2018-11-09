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В Москве нашли посылку с токсичным веществом

9 Ноября 2018 в 23:04

Сотрудники сортировочного пункта «Почты России» в Москве обнаружили посылку с компонентом ракетного топлива, сообщил представитель ГУП «Почта России».

В посылке содержалось вещество бороводород, которое относится к компонентам ракетного топлива и обладает токсичностью, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Почтовое отправление направили в соответствующие ведомства для проведения детальной проверки.

Как ранее сообщала НСН, россияне смогут забирать посылки и заказные письма без предоставления паспорта и заполненных извещений. В «Почте России» отметили, что это касается всех отправлений, которые не требуют оплаты. Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, гражданам необходимо завести электронную подпись, заполнив регистрационную форму в почтовом отделении или на сайте компании.

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